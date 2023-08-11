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Россияне атаковали Никополь из артиллерии: есть пострадавшая

Фото: Россияне атаковали Никополь с артиллерии (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные обстреляли город Никополь Днепропетровского района из тяжелой артиллерии. В результате атаки пострадала женщина.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

"Сегодня от вражеских снарядов содрогался Никополь. Российская армия накрыла город тяжелой артиллерией", - сообщил он.

В результате обстрела пострадала 71-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в результате атаки повреждены 15 частных домов, 6 хозяйственных построек, авто и изуродованы пять линий электропередач.

Фото: Россияне атаковали Никополь с артиллерии (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуация в Днепропетровской области

Днепропетровская область находится вблизи линии фронта. Поэтому населенные пункты вблизи линии огня почти ежедневно обстреливаются врагом. В частности, страдает Никополь.

Так, 7 августа захватчики по артиллерии обстреляли город. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще один человек получил ранения.

Кроме того, 9 августа в результате российской атаки на Никопольский район погиб парень и еще три человека пострадали.

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НикопольДнепропетровская областьВойна России против Украины