Росіяни обстріляли Вільнянськ під Запоріжжям: є жертви, серед них діти

Російські війська вдень суботи, 29 червня, завдали удару по місту Вільнянськ у Запорізькому районі. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.
За попередніми даними, в результаті російського удару було вбито 6 мирних людей. Ще 8 - поранено.
Також відомо, що було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.
"Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо", - написав Федоров.
Оновлено о 19:55.
За словами Федорова, кількість загиблих зросла до 7 осіб, серед них двоє - діти. Також збільшилась і кількість поранених, наразі відомо про 10 осіб.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялось про вибухи у Запоріжжі. Пізніше Федоров уточнив, що Росія обстріляла об'єкт критичної інфраструктури у місті Запоріжжя.
Окрім цього 21 червня росіяни атакували Запорізьку область. Тоді було застосовано фугасні авіабомби.
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