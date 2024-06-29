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Россияне атаковали город Вольнянск Запорожского района: шестеро погибших, есть раненые

Суббота 29 июня 2024 19:09
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Россияне атаковали город Вольнянск Запорожского района: шестеро погибших, есть раненые Фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (president gov ua)
Автор: Наталья Кава

Российские войска днем субботы, 29 июня, нанесли удар по городу Вольнянск в Запорожском районе. Поврежден инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВД Ивана Федорова в Telegram.

По предварительным данным, в результате российского удара были убиты 6 мирных людей. Еще 8 – ранены.

Также известно, что поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.

"Оперативно помогаем пострадавшим людям. Врагу не простим", – написал Федоров.

Напомним, сегодня сообщалось о взрывах в Запорожье. Позже Федоров уточнил, что Россия обстреляла объект критической инфраструктуры в Запорожье.

Кроме этого, 21 июня россияне атаковали Запорожскую область. Тогда были применены фугасные авиабомбы.

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