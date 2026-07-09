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Росіяни атакували маршрутку з пасажирами у Херсоні, є постраждалі

15:30 09.07.2026 Чт
1 хв
Чим ворог атакував цивільних?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: росіяни атакували маршрутку з пасажирами у Херсоні (Getty Images)

Російські окупанти вдень 9 липня атакували дроном маршрутку з пасажирами у центрі Херсона. Постраждали 8 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

"Черговий воєнний злочин російських окупантів в самому центрі Херсона. Близько 13:40 ворог підступно дроном атакував маршрутку з пасажирами", - повідомив Шанько.

Наразі відомо про 8 поранених. У всіх - вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Вони під наглядом медиків.

Наразі встановлюється точна кількість постраждалих внаслідок удару. Попередньо, обішлося без загиблих.

Удари по маршрутках у Херсоні

Нагадаємо, вранці 8 липня, російські окупанти двічі атакували безпілотниками авто та маршрутку в Корабельному районі Херсона. Внаслідок ударів загинула жінка, ще 9 людей постраждали.

Водій автобуса зазнав контузії. Сам транспортний засіб отримав значні пошкодження.

1 липня російський дрон також влучив у маршрутний автобус у Херсоні. Постраждали двоє працівниць податкової служби, загинула дитина.

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ХерсонВійна в УкраїніАтака дронів