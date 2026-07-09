Росіяни атакували маршрутку з пасажирами у Херсоні, є постраждалі

"Черговий воєнний злочин російських окупантів в самому центрі Херсона. Близько 13:40 ворог підступно дроном атакував маршрутку з пасажирами", - повідомив Шанько.

Наразі відомо про 8 поранених. У всіх - вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Вони під наглядом медиків.

Наразі встановлюється точна кількість постраждалих внаслідок удару. Попередньо, обішлося без загиблих.