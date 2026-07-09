Росіяни атакували маршрутку з пасажирами у Херсоні, є постраждалі

Російські окупанти вдень 9 липня атакували дроном маршрутку з пасажирами у центрі Херсона. Постраждали 8 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.
"Черговий воєнний злочин російських окупантів в самому центрі Херсона. Близько 13:40 ворог підступно дроном атакував маршрутку з пасажирами", - повідомив Шанько.
Наразі відомо про 8 поранених. У всіх - вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Вони під наглядом медиків.
Наразі встановлюється точна кількість постраждалих внаслідок удару. Попередньо, обішлося без загиблих.
Нагадаємо, вранці 8 липня, російські окупанти двічі атакували безпілотниками авто та маршрутку в Корабельному районі Херсона. Внаслідок ударів загинула жінка, ще 9 людей постраждали.
Водій автобуса зазнав контузії. Сам транспортний засіб отримав значні пошкодження.
1 липня російський дрон також влучив у маршрутний автобус у Херсоні. Постраждали двоє працівниць податкової служби, загинула дитина.