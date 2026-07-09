Россияне атаковали маршрутку с пассажирами в Херсоне, есть пострадавшие

"Очередное военное преступление российских оккупантов в самом центре Херсона. Около 13:40 враг коварно дроном атаковал маршрутку с пассажирами", - сообщил Шанько.

Пока известно о 8 раненых. У всех - взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, обломочные ранения. Они под наблюдением медиков.

В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших в результате удара. Предварительно обошлось без погибших.