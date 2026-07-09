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Россияне атаковали маршрутку с пассажирами в Херсоне, есть пострадавшие

15:30 09.07.2026 Чт
1 мин
Чем враг атаковал гражданских?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: россияне атаковали маршрутку с пассажирами в Херсоне (Getty Images)

Российские оккупанты днем 9 июля атаковали дроном маршрутку с пассажирами в центре Херсона. Пострадали 8 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.

"Очередное военное преступление российских оккупантов в самом центре Херсона. Около 13:40 враг коварно дроном атаковал маршрутку с пассажирами", - сообщил Шанько.

Пока известно о 8 раненых. У всех - взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, обломочные ранения. Они под наблюдением медиков.

В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших в результате удара. Предварительно обошлось без погибших.

Удары по маршруткам в Херсоне

Напомним, утром 8 июля, российские оккупанты дважды атаковали беспилотниками авто и маршрутку в Корабельном районе Херсона. В результате ударов погибла женщина, еще 9 человек пострадали.

Водитель автобуса претерпел контузию. Само транспортное средство получило значительные повреждения.

1 июля российский дрон также попал в маршрутный автобус в Херсоне. Пострадали двое работниц налоговой службы, погиб ребенок.

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