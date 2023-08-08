Росіяни атакували Куп'янськ сьогодні: серйозно поранено підлітка

"Сьогодні під час обстрілу Куп'янська поранення зазнав 14-річний хлопець. Госпіталізований в середньо-важкому стані. Наразі лікарі надають йому допомогу", - розповів він..

Синєгубов вкотре закликав мешканців Куп'янської громади бути максимально обережними.

"Ворог посилив обстріли міста та навколишніх населених пунктів. По можливості перебувайте в укриттях", - попередив глава ОВА.

Обстріли Харківської області

Окупанти постійно обстрілюють Харківську область, у тому числі Куп'янськ, звільненого українськими силами оборони у вересні 2022 року. Зазначимо, що 8 серпня російські війська також обстріляли село Козача Лопань Харківського району. Почалися пожежі, поранення дістали двоє чоловіків.

При цьому кількість загиблих через обстріл села Кругляківка Харківської області у вівторок, 8 серпня, зросла до трьох осіб. Окупанти атакували населений пункт днем раніше, 7 серпня. До цього повідомлялося про дві жертви та 9 поранених.