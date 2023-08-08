UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни атакували Куп'янськ сьогодні: серйозно поранено підлітка

Фото: окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області 8 серпня, поранений підліток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія завдала чергового удару по Куп'янську Харківської області у вівторок, 8 серпня. Серйозно поранений 14-річний хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні під час обстрілу Куп'янська поранення зазнав 14-річний хлопець. Госпіталізований в середньо-важкому стані. Наразі лікарі надають йому допомогу", - розповів він..

Синєгубов вкотре закликав мешканців Куп'янської громади бути максимально обережними.

"Ворог посилив обстріли міста та навколишніх населених пунктів. По можливості перебувайте в укриттях", - попередив глава ОВА.

Обстріли Харківської області

Окупанти постійно обстрілюють Харківську область, у тому числі Куп'янськ, звільненого українськими силами оборони у вересні 2022 року. Зазначимо, що 8 серпня російські війська також обстріляли село Козача Лопань Харківського району. Почалися пожежі, поранення дістали двоє чоловіків.

При цьому кількість загиблих через обстріл села Кругляківка Харківської області у вівторок, 8 серпня, зросла до трьох осіб. Окупанти атакували населений пункт днем раніше, 7 серпня. До цього повідомлялося про дві жертви та 9 поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков