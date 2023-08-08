RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали Купянск сегодня: серьезно ранен подросток

Фото: оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области 8 августа, ранен подросток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия нанесла очередной удар по Купянску Харьковской области во вторник, 8 августа. Серьезно ранен 14-летний парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня во время обстрела Купянска ранение получил 14-летний парень. Госпитализирован в средне-тяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают ему помощь", - рассказал он.

Синегубов еще раз призвал жителей Купянской общины быть максимально осторожными.

"Враг усилил обстрелы города и окрестных населенных пунктов. По возможности находитесь в укрытиях", - предупредил глава ОВА.

Обстрелы Харьковской области

Оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область, в том числе Купянск, который был освобожден украинскими силами обороны в сентябре 2022 года. Отметим, что 8 августа российские войска также обстреляли село Казачья Лопань Харьковского района. Начались пожары, ранения получили двое мужчин.

При этом, число погибших из-за обстрела села Кругляковка Харьковской области во вторник, 8 августа, возросло до трех человек. Оккупанты атаковали населенный пункт днем ​​раньше, 7 августа. До этого сообщалось о двух жертвах и 9 раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков