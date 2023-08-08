Россияне атаковали Купянск сегодня: серьезно ранен подросток

"Сегодня во время обстрела Купянска ранение получил 14-летний парень. Госпитализирован в средне-тяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают ему помощь", - рассказал он.

Синегубов еще раз призвал жителей Купянской общины быть максимально осторожными.

"Враг усилил обстрелы города и окрестных населенных пунктов. По возможности находитесь в укрытиях", - предупредил глава ОВА.

Обстрелы Харьковской области

Оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область, в том числе Купянск, который был освобожден украинскими силами обороны в сентябре 2022 года. Отметим, что 8 августа российские войска также обстреляли село Казачья Лопань Харьковского района. Начались пожары, ранения получили двое мужчин.

При этом, число погибших из-за обстрела села Кругляковка Харьковской области во вторник, 8 августа, возросло до трех человек. Оккупанты атаковали населенный пункт днем ​​раньше, 7 августа. До этого сообщалось о двух жертвах и 9 раненых.