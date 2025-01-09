Росіяни атакували Кривий Ріг "Іскандерами". У Повітряних силах розповіли, скільки збили

Вибухи у Кривому Розі

Вибухи у Кривому Розі пролунали після 14:00. На той час в регіоні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. У Повітряних силах повідомляли про декілька швидкісних цілей у напрямку Кривого Рогу.

Пізніше про збиття трьох ракет повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Ці ракети окупанти запускади для ударів по області.

Нагадаємо, 24 грудня, окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Ворожа ракета влучила у житловий будинок.

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