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Росіяни атакували Кривий Ріг "Іскандерами". У Повітряних силах розповіли, скільки збили

Фото: ППО збила всі ракети "Іскандер", якими РФ атакувала Кривий Ріг 9 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Кривий Ріг трьома ракетами "Іскандер" вдень 9 січня. ППО збила всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Так, о 14:10 9 січня окупанти атакували місто Кривий Ріг трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К".

"Усі три ракети збито підрозділами повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України", - йдеться у повідомленні.

ППО збила всі ракети "Іскандер-К", якими РФ атакувала Кривий Ріг 9 січня (t.me/kpszsu)

Вибухи у Кривому Розі

Вибухи у Кривому Розі пролунали після 14:00. На той час в регіоні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. У Повітряних силах повідомляли про декілька швидкісних цілей у напрямку Кривого Рогу.

Пізніше про збиття трьох ракет повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Ці ракети окупанти запускади для ударів по області.

Нагадаємо, 24 грудня, окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Ворожа ракета влучила у житловий будинок.

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Кривий РігДніпропетровська областьППО