Россияне атаковали Кривой Рог "Искандерами". В Воздушных силах рассказали, сколько сбили

Взрывы в Кривом Роге

Взрывы в Кривом Роге прогремели после 14:00. В то время в регионе была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. В Воздушных силах сообщали о нескольких скоростных целях в направлении Кривого Рога.

Позже о сбитии трех ракет сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Эти ракеты оккупанты запускали для ударов по области.

Напомним, 24 декабря, оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Вражеская ракета попала в жилой дом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.