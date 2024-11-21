Россияне атаковали Кривой Рог: есть разрушения, много пострадавших

Кроме Днепра, россияне атаковали и Кривой Рог 21 ноября. Уже известно о 15 пострадавших и разрушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"На данный момент известно о двух пострадавших. Это 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести", - рассказал Лысак.

По данным главы ОВА, частично разрушено админздание, повреждены две жилые двухэтажки.

13 раненых, среди них дети

Чуть позже количество раненых в Кривом Роге резко возросло - до 13 человек.

"На данный момент известно о 13 раненых, из них двое детей, двое взрослых в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказал Вилкул.

По его словам, оккупанты ракетой попали в административное здание.

"Начата аварийно-спасательная операция. На месте работают все оперативные и коммунальные службы. По предварительной информации, также повреждены около 10 жилых домов", - добавил он.

Последствия обстрела Кривого Рога 21 ноября (facebook.com/MNSDNE)

15 пострадавших

Около 11:40 стало известно, что количество раненых в Кривом Роге возросло до 15 человек.

"15 пострадавших в Кривом Роге. Среди них двое подростков. 17-летний парень госпитализирован. Еще одному юноше, которому 16 лет, помощь оказали на месте", - рассказал Лысак.

Всего, по его данным, в больницы госпитализированы 9 человек.

Последствия обстрела Кривого Рога 21 ноября (t.me/dnipropetrovskaODA)