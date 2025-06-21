Росіяни атакували Кременчук ракетами і дронами: є влучання на об'єктах енергетики

Удар по Кременчуку

Минулого тижня, 15 червня, росіяни теж завдали масованого удару по Кременчуку. Тоді місцеві ЗМІ назвали обстріл однією з найбільших атак на Кременчук за весь час війни.

Голова Полтавської ОВА повідомляв, що під удар РФ потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури у Кременчуцькій громаді. Також пошкоджено приватний будинок, автомобіль та лінію електропередач.

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