Россияне атаковали Кременчуг ракетами и дронами: есть попадания на объектах энергетики

"Враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавскую область. Большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО", - отметил он.

В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

По словам главы Полтавской ОВА, подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Из-за обстрела один человек получил травмы средней тяжести.

Мэр города Кременчуг Виталий Малецкий сообщил, что в результате обстрелов пострадали и жилые кварталы города. Повреждены частные и многоквартирные дома - выбиты окна, есть разрушение оконных рам. Также зафиксированы повреждения легковых автомобилей.



Фото: последствия удара по Кременчугу (t.me/vitalii_maletskyi)

Напомним, этой ночью в Кременчуге Полтавской области раздавались взрывы. Местные СМИ писали, что враг атаковал Кременчуг дронами, а также ракетами различных типов, в частности баллистикой.

По словам местных жителей, в городе за ночь прозвучали не менее 40 взрывов.