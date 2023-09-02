Росіяни атакували Краматорськ: жителів закликають не підходити до нерозірванних снарядів

Зазначається, що після 16:30 у Краматорську пролунало кілька серій вибухів.

"Мешканці громади знаходять уламки по місту, у тому числі нерозірвані снаряди. В жодному разі не наближайтесь до них, та негайно сповіщайте рятувальників за номером 101", - йдеться у повідомленні.

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Глава ОВА розповів подробиці

Як розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко, росіяни обстріляли місто з РСЗВ.

"Окупанти вдарили сьогодні близько 16:40, поцілили у квартиру багатоповерхівки, на територію поблизу цвинтаря та пошкодили дорожнє полотно. Ракета, яка влучила у житловий будинок, не розірвалася", - зазначив він.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють рятувальники і поліція.

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нещодавно під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.

Російські військові також обстріляли Краматорськ за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ворожої атаки дві людини загинули, ще одна отримала поранення.

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