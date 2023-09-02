Россияне атаковали Краматорск: жителей призывают не подходить к неразорвавшимся снарядам

Отмечается, что после 16:30 в Краматорске прозвучало несколько серий взрывов.

"Жители громады находят обломки по городу, в том числе неразорвавшиеся снаряды. Ни в коем случае не приближайтесь к ним, и немедленно сообщайте спасателям по номеру 101", - говорится в сообщении.

Пока информации о пострадавших не поступало.

Глава ОГА рассказал подробности

Как рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, россияне обстреляли город из РСЗО.

"Оккупанты ударили сегодня около 16:40, попали в квартиру многоэтажки, на территорию вблизи кладбища и повредили дорожное полотно. Ракета, которая попала в жилой дом, не разорвалась", - отметил он.

По предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас на месте работают спасатели и полиция.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Недавно под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.

Российские военные также обстреляли Краматорск с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще один получил ранения.

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