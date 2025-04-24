Росіяни атакували Краматорськ: пошкоджено вокзал (фото)

"Країна-агресор продовжує атакувати мирні українські міста: в результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції", - повідомили в "Укрзалізниці".

За даними УЗ, працівники вокзалу та пасажири не постраждали, а рух поїздів здійснюється за графіком.

Фото: росіяни вдарили по Краматорську (facebook.com alexander.vasilyevich.goncharenko)

Гончаренко також повідомив, що Краматорськ зазнав ворожого удару та опублікував фото пошкоджень.

"Зʼясовуємо наслідки, - додав мер.