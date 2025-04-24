Россияне атаковали Краматорск: поврежден вокзал (фото)

"Страна-агрессор продолжает атаковать мирные украинские города: в результате обстрела Краматорска были повреждены окна и фасад здания Краматорского вокзала и здания других производственных помещений станции", - сообщили в "Укрзализныце".

По данным УЗ, работники вокзала и пассажиры не пострадали, а движение поездов осуществляется по графику.

Фото: россияне ударили по Краматорску (facebook.com alexander.vasilyevich.goncharenko)

Гончаренко также сообщил, что Краматорск подвергся вражескому удару и опубликовал фото повреждений.

"Выясняем последствия, - добавил мэр.