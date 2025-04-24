Россияне атаковали Краматорск: поврежден вокзал (фото)

В результате российской атаки пострадал Краматорск Донецкой области. Под ударом оккупантов оказался вокзал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Краматорской МВА Александра Гончаренко и "Укрзализныцю".
"Страна-агрессор продолжает атаковать мирные украинские города: в результате обстрела Краматорска были повреждены окна и фасад здания Краматорского вокзала и здания других производственных помещений станции", - сообщили в "Укрзализныце".
По данным УЗ, работники вокзала и пассажиры не пострадали, а движение поездов осуществляется по графику.
Гончаренко также сообщил, что Краматорск подвергся вражескому удару и опубликовал фото повреждений.
"Выясняем последствия, - добавил мэр.
Напомним, что российские оккупанты в ночь на 24 апреля нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением дронов и различных типов ракет.
Под ударом были в частности Киев, Харьков, Павлоград и другие регионы. Повсюду зафиксированы разрушения. Есть информация о жертвах, а также многих пострадавших.
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что всего было зафиксировано более 200 воздушных целей.
Подробнее о российской атаке на Украину, можно узнать в материале РБК-Украина.
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