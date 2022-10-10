Росіяни атакували Київську область дронами-камікадзе з Білорусі

За його словами, це було цілком очікувано, що агресор завезе ці БПЛА, зокрема, і на територію Білорусі.

"Як вони колись запускали їх з півдня, наприклад, з Криму, так вони можуть здійснювати пуски і з інших локацій. Просто взяли і перевезли. Це було очікувано. Просто тепер вони будуть мати можливість з меншої дистанції атакувати західні області", - сказав Ігнат.

Зазначимо, це перший відомий випадок застосування іранський дронів-камікадзе "Шахід" з території Білорусі.

Повну версію інтерв'ю з речником командування Повітряних сил ЗСУ Юрієм Ігнатом читайте скоро на РБК-Україна.