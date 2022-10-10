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Росіяни атакували Київську область дронами-камікадзе з Білорусі

Фото: Україну атакували дронами "Шахід" з території Білорусі (defence-ua.com)
Автор: Уляна Безпалько

На території Київської області збили два іранські дрони-камікадзе "Шахед", які були випущені з території Білорусі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, це було цілком очікувано, що агресор завезе ці БПЛА, зокрема, і на територію Білорусі.

"Як вони колись запускали їх з півдня, наприклад, з Криму, так вони можуть здійснювати пуски і з інших локацій. Просто взяли і перевезли. Це було очікувано. Просто тепер вони будуть мати можливість з меншої дистанції атакувати західні області", - сказав Ігнат.

Зазначимо, це перший відомий випадок застосування іранський дронів-камікадзе "Шахід" з території Білорусі.

Повну версію інтерв'ю з речником командування Повітряних сил ЗСУ Юрієм Ігнатом читайте скоро на РБК-Україна.

Нагадаємо, днями регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід" повідомляло, що Росія могла перевезти іранські дрони-камікадзе в Білорусь. Тоді йшлося про кілька десятків БПЛА.

Більше про іранські дрони-камікадзе, якими росіяни бомблять Україну, ви можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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