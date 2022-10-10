RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе из Беларуси

Фото: Украину атаковали дронами "Шахид" с территории Беларуси (defence-ua.com)
Автор: Ульяна Безпалько

На территории Киевской области сбили два иранских дрона-камикадзе "Шахед", выпущенных с территории Беларуси.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, это было вполне ожидаемо, что агрессор отвезет эти БПЛА, в том числе, и на территорию Беларуси.

"Как они когда-то запускали их с юга, например, из Крыма, так они могут совершать пуски и из других локаций. Просто взяли и перевезли. Это было ожидаемо. Просто теперь они будут иметь возможность с меньшей дистанции атаковать западные области", - сказал Игнат.

Отметим, это первый известный случай применения иранских дронов-камикадзе "Шахед" с территории Беларуси.

Полную версию интервью со спикером командования Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом читайте скоро на РБК-Украина.

Напомним, на днях региональное управление Сил территориальной обороны "Запад" сообщало, что Россия могла перевезти иранские дроны-камикадзе в Беларусь. Тогда речь шла о нескольких десятках БПЛА.

Больше об иранских дронах-камикадзе, которыми россияне бомбят Украину, вы можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКиевская областьПВОВойна России против Украины