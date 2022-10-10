Россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе из Беларуси

На территории Киевской области сбили два иранских дрона-камикадзе "Шахед", выпущенных с территории Беларуси.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, это было вполне ожидаемо, что агрессор отвезет эти БПЛА, в том числе, и на территорию Беларуси.
"Как они когда-то запускали их с юга, например, из Крыма, так они могут совершать пуски и из других локаций. Просто взяли и перевезли. Это было ожидаемо. Просто теперь они будут иметь возможность с меньшей дистанции атаковать западные области", - сказал Игнат.
Отметим, это первый известный случай применения иранских дронов-камикадзе "Шахед" с территории Беларуси.
Полную версию интервью со спикером командования Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом читайте скоро на РБК-Украина.
Напомним, на днях региональное управление Сил территориальной обороны "Запад" сообщало, что Россия могла перевезти иранские дроны-камикадзе в Беларусь. Тогда речь шла о нескольких десятках БПЛА.
Больше об иранских дронах-камикадзе, которыми россияне бомбят Украину, вы можете узнать в материале РБК-Украина.
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