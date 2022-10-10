Россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе из Беларуси

По его словам, это было вполне ожидаемо, что агрессор отвезет эти БПЛА, в том числе, и на территорию Беларуси.

"Как они когда-то запускали их с юга, например, из Крыма, так они могут совершать пуски и из других локаций. Просто взяли и перевезли. Это было ожидаемо. Просто теперь они будут иметь возможность с меньшей дистанции атаковать западные области", - сказал Игнат.

Отметим, это первый известный случай применения иранских дронов-камикадзе "Шахед" с территории Беларуси.

Полную версию интервью со спикером командования Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом читайте скоро на РБК-Украина.