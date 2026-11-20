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У ніч на 20 листопада росіяни атакували Київ, у столиці пролунали вибухи. У місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську державну адміністрацію.

Близько 01:20 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, і невдовзі в Києві пролунали вибухи. У КМВА закликали киян залишатися в укриттях до відбою тривоги. Балістична загроза в столиці означає червоний рівень небезпеки. Оновлення 2:00 Близько 02:00 у Києві знову пролунали гучні вибухи. Росіяни здійснили другу хвилю балістичної атаки на столицю.