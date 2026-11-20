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В ночь на 20 ноября россияне атаковали Киев, в столице прогремели взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую государственную администрацию.

Около 01:20 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения и вскоре в Киеве прогремели взрывы. В КМВА призвали киевлян оставаться в укрытиях отбоя тревоги. Баллистическая угроза в столице означает красный уровень опасности. Обновление 2 часа Около 02:00 в Киеве снова раздались громкие взрывы. Россияне совершили вторую волну баллистической атаки на столицу.