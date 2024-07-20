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Росіяни атакували Київ невідомим дроном, - Defense Express

Фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Під час атаки у ніч на 20 липня, ворог використав не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Саме з  позначенням "дрон невстановленого типу" він потрапив до звіту Командування Повітряних сил, які повідомили, що завдяки діям мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та РЕБ з 16 Shahed-ів вдалось збити 13 та один неідентифікований дрон.

Проте невдовзі у мережі з'явилось перше зображення уламків цього дрона, який дійсно дуже сильно відрізняється від Shahed-136. Ба більше, було уточнено, що він рухався на надмалій висоті 20-30 метрів, а це прямо говорить, що скоріш за все, мова йде дрон камікадзе.

Також з власних джерел Defense Express отримав додаткові фото цього збитого дрона. З огляду на них мова йде про БПЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю.

Видання зазначило, що дрон може нагадувати російський ZALA 421-20, який має певні схожі риси, однак цей належить до розвідувальних, а тому навряд би летів на такій малій висоті.

 

Більше того, дрони цього типу малорозповсюджені та навряд ще виробляються, бо просувати цей дрон ZALA почала ще на початку 2010-х років, а зараз він не фігурує навіть у каталозі продукції компанії.

Атака на Україну

Нагадаємо, що в ніч на 20 липня російські окупанти в черговий раз атакували Україну. Цього разу під ударом була не лише енергетична інфраструктура, але й залізниця.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на Україну, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що через пошкодження залізничного полотна "Укрзалізниця" затримала рейси, що прямували до Львова. Детальніше по зміни можна дізнатися в окремому матеріалі.

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