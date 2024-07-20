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Россияне атаковали Киев неизвестным дроном, - Defense Express

Фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Во время атаки в ночь на 20 июля, враг использовал не только ракеты и дроны-камикадзе типа Shahed-136, но и еще один новый дрон неустановленного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Именно с обозначением «дрон неустановленного типа» он попал в отчет Командования Воздушных сил, которые сообщили, что благодаря действиям мобильных огневых групп, зенитных ракетных войск и РЭБ из 16 Shahed-ов удалось сбить 13 и один неидентифицированный дрон.

Однако вскоре в сети появилось первое изображение обломков этого дрона, который действительно очень сильно отличается от Shahed-136. Более того, было уточнено, что он двигался на сверхмалой высоте 20-30 метров, а это прямо говорит, что скорее всего, речь идет о дроне камикадзе.

Также из собственных источников Defense Express получил дополнительные фото этого сбитого дрона. Учитывая их, речь идет о БПЛА с возможным размахом крыла более чем 4 метра, оперением на балках, толкающим винтом и фюзеляжем квадратного профиля.

Издание отметило, что дрон может напоминать российский ZALA 421-20, который имеет определенные схожие черты, однако этот относится к разведывательным, а потому вряд ли бы летел на такой малой высоте.

 

Более того, дроны этого типа малораспространены и вряд ли производятся, потому что продвигать этот дрон ZALA начала еще в начале 2010-х годов, а сейчас он не фигурирует даже в каталоге продукции компании.

Атака на Украину

Напомним, что в ночь на 20 июля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. В этот раз под ударом была не только энергетическая инфраструктура, но и железная дорога.

Детальнее о последствиях вражеской атаки на Украину, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим также, что из-за повреждения железнодорожного полотна "Укрзалізниця" задержала рейсы, следовавшие во Львов. Детальнее по смене можно узнать в отдельном материале.

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