Россияне атаковали Киев неизвестным дроном, - Defense Express

Именно с обозначением «дрон неустановленного типа» он попал в отчет Командования Воздушных сил, которые сообщили, что благодаря действиям мобильных огневых групп, зенитных ракетных войск и РЭБ из 16 Shahed-ов удалось сбить 13 и один неидентифицированный дрон.

Однако вскоре в сети появилось первое изображение обломков этого дрона, который действительно очень сильно отличается от Shahed-136. Более того, было уточнено, что он двигался на сверхмалой высоте 20-30 метров, а это прямо говорит, что скорее всего, речь идет о дроне камикадзе.

Также из собственных источников Defense Express получил дополнительные фото этого сбитого дрона. Учитывая их, речь идет о БПЛА с возможным размахом крыла более чем 4 метра, оперением на балках, толкающим винтом и фюзеляжем квадратного профиля.

Издание отметило, что дрон может напоминать российский ZALA 421-20, который имеет определенные схожие черты, однако этот относится к разведывательным, а потому вряд ли бы летел на такой малой высоте.

Более того, дроны этого типа малораспространены и вряд ли производятся, потому что продвигать этот дрон ZALA начала еще в начале 2010-х годов, а сейчас он не фигурирует даже в каталоге продукции компании.