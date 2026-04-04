Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа

Попередні удари по Києву та області

Щодо останніх атак росіян на Київщину, напередодні під час денної масованої атаки ворожі війська нанесли серію ударів по області. В результаті є загиблий та поранені, а також вигоріла ветеринарна клініка з тваринами.

Ще повідомлялось, що російська армія в ніч на 29 березня запустила на Київ кілька десятків дронів.

Раніше через дронову російську атаку на Київ загинула людина, а семеро осіб постраждали.