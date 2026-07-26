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Росіяни атакували Київ балістикою, в місті пролунали вибухи

00:23 26.07.2026 Нд
1 хв
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння
aimg Катерина Коваль
Фото: військові повідомили про загрозу удару (facebook.com/DSNSKyiv)

У ніч на неділю, 26 липня, російські військові вдарили по столиці України балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та КМВА.

О 00:21 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Того ж часу стало відомо, що балістичні ракети прямують через Чернігівщину у напрямку Києва.

Згодом в місті пролунала низка вибухів.

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