Росіяни атакували Київ 52 дронами вночі: сталася пожежа у багатоповерхівці

Обстріл Києва

Російські війська з вечора, 21 березня, почали нову атаку по Україні. Вибухи в Києві лунали близько 22:00. У столиці також працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що під час атаки окупантів на Київ, уламки одного з безпілотників впали на дах житлового будинку. Почалася пожежа, яку пізніше ліквідували рятувальники. Вогонь охопив третій поверх житлової триповерхівки.

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