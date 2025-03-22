Росіяни атакували Київ 52 дронами вночі: сталася пожежа у багатоповерхівці

В ніч на 22 березня російська армія атакувала Київ 52 дронами. Через падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці в одному з районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Так, повітряна тривога ввечері 21 березня та в ніч на 22 березня тривала протягом 3 годин 28 хвилин - з 21:23 до 00:52.
"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 52 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.
ППО знищила 36 дронів розрахунками ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.
Внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА сталося загоряння у багатоквартирному будинку в Подільському районі.
"Пожежу ліквідовано. Без постраждалих", - додали у КМВА.
Російські війська з вечора, 21 березня, почали нову атаку по Україні. Вибухи в Києві лунали близько 22:00. У столиці також працювала ППО.
Пізніше стало відомо, що під час атаки окупантів на Київ, уламки одного з безпілотників впали на дах житлового будинку. Почалася пожежа, яку пізніше ліквідували рятувальники. Вогонь охопив третій поверх житлової триповерхівки.
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