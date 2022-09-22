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Росіяни атакували іранським дроном-камікадзе Кривий Ріг

Фото: Росіяни атакували іранським дроном-камікадзе Кривий Ріг (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти вдарили по Кривому Рогу Дніпропетровської області дронами-камікадзе 22 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Росіяни активізували повітряні атаки із застосуванням іранських дронів-камікадзе типу "Шахід-136".

"Один дрон-камікадзе "Шахід-136" атакував Кривий Ріг. Внаслідок влучання у двоповерхову нежитлову будівлю виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано", - йдеться у заяві.

Раніше саме таким дроном було завдано ударів по портовій інфраструктурі Очакова. Один з двох атакуючих дронів був збитий нашими підрозділами, інший влучив в портовий буксир.

Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили по Очакову дронами-камікадзе.

Також, у Міноборони України пояснили, наскільки небезпечними є ударні БПЛА, передані Росії з Ірану.

Раніше, військові підтвердили використання росіянами іранських дронів-камікадзе.

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