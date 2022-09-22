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Россияне атаковали иранским дроном-камикадзе Кривой Рог

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Кривой Рог, Четверг 22 сентября 2022 18:38
Россияне атаковали иранским дроном-камикадзе Кривой Рог Фото: Россияне атаковали иранским дроном-камикадзе Кривой Рог (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области дронами-камикадзе 22 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Россияне активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе типа "Шахид-136".

"Один дрон-камикадзе "Шахид-136" атаковал Кривой Рог. В результате попадания в двухэтажное нежилое здание возник пожар, который оперативно ликвидирован", - говорится в заявлении.

Ранее именно таким дроном были нанесены удары по портовой инфраструктуре Очакова. Один из двух атакующих дронов был сбит нашими подразделениями, другой попал в портовый буксир.

Напомним, что ранее россияне ударили по Очакову дронами-камикадзе.

Также, в Минобороны Украины объяснили, насколько опасны ударные БПЛА, переданные России из Ирана.

Ранее военные подтвердили использование россиянами иранских дронов-камикадзе.

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