Россияне атаковали иранским дроном-камикадзе Кривой Рог
Российские оккупанты ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области дронами-камикадзе 22 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".
Россияне активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе типа "Шахид-136".
"Один дрон-камикадзе "Шахид-136" атаковал Кривой Рог. В результате попадания в двухэтажное нежилое здание возник пожар, который оперативно ликвидирован", - говорится в заявлении.
Ранее именно таким дроном были нанесены удары по портовой инфраструктуре Очакова. Один из двух атакующих дронов был сбит нашими подразделениями, другой попал в портовый буксир.
Напомним, что ранее россияне ударили по Очакову дронами-камикадзе.
Также, в Минобороны Украины объяснили, насколько опасны ударные БПЛА, переданные России из Ирана.
Ранее военные подтвердили использование россиянами иранских дронов-камикадзе.
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