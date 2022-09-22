Россияне атаковали иранским дроном-камикадзе Кривой Рог

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Юг ".

Россияне активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе типа "Шахид-136".

"Один дрон-камикадзе "Шахид-136" атаковал Кривой Рог. В результате попадания в двухэтажное нежилое здание возник пожар, который оперативно ликвидирован", - говорится в заявлении.

Ранее именно таким дроном были нанесены удары по портовой инфраструктуре Очакова. Один из двух атакующих дронов был сбит нашими подразделениями, другой попал в портовый буксир.