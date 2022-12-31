Росіяни атакували Хмельницький ракетами, є постраждалі

На тлі масованого обстрілу по Україні, росіяни запустили ракети по Хмельницьку. Є поранені.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Місто атаковане ракетами. Поранено двоє людей!", - пише Тимошенко.
Як пише голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, в області, на жаль, є "прильоти". Також він закликав усіх містян перебувати в укриттях.
Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу до якого вдалась Росія напередодні Нового року. Також в Україні почались екстрені відключення світла на тлі російського удару.
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