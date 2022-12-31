У Хмельницькому повідомляють про вибухи
Фото: у Хмельницькій області повідомляють про вибух 31 грудня (GettyImages)
У Хмельницькій області повідомляють про вибухи в суботу, 31 грудня. Вони прогриміли під час повітряної тривоги, оголошеної через ракетну атаку РФ по Україні напередодні Нового року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Хмельницькому чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
Ракетна атака РФ по Україні 31 грудня
В Україні повідомили про пуски ракет у суботу, 31 грудня. Майже одразу по країні почала ширитись повітряна тривога. У деяких областях почали негайно вимикати світло через атаку. Про вибухи вже повідомили у Києві, Миколаєві, Запоріжжі. Над столицею та Київською та Житомирською областями спрацювало ППО.
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