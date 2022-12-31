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У Хмельницькому повідомляють про вибухи

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Хмельницький, Субота 31 грудня 2022 14:10
У Хмельницькому повідомляють про вибухи Фото: у Хмельницькій області повідомляють про вибух 31 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Хмельницькій області повідомляють про вибухи в суботу, 31 грудня. Вони прогриміли під час повітряної тривоги, оголошеної через ракетну атаку РФ по Україні напередодні Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Хмельницькому чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Ракетна атака РФ по Україні 31 грудня

В Україні повідомили про пуски ракет у суботу, 31 грудня. Майже одразу по країні почала ширитись повітряна тривога. У деяких областях почали негайно вимикати світло через атаку. Про вибухи вже повідомили у Києві, Миколаєві, Запоріжжі. Над столицею та Київською та Житомирською областями спрацювало ППО.

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Хмельницький вибухи Хмельницкая область
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