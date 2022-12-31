У Хмельницькому повідомляють про вибухи

У Хмельницькій області повідомляють про вибухи в суботу, 31 грудня. Вони прогриміли під час повітряної тривоги, оголошеної через ракетну атаку РФ по Україні напередодні Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Хмельницькому чутно вибухи", - йдеться в повідомленні. Ракетна атака РФ по Україні 31 грудня В Україні повідомили про пуски ракет у суботу, 31 грудня. Майже одразу по країні почала ширитись повітряна тривога. У деяких областях почали негайно вимикати світло через атаку. Про вибухи вже повідомили у Києві, Миколаєві, Запоріжжі. Над столицею та Київською та Житомирською областями спрацювало ППО.