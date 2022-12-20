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Россияне атаковали Херсонскую область из артиллерии, РСЗО и танков: есть погибшие и раненые

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Херсонская область, Вторник 20 декабря 2022 09:44
Россияне атаковали Херсонскую область из артиллерии, РСЗО и танков: есть погибшие и раненые Иллюстративное фото: россияне атаковали Херсонскую область из артиллерии, РСЗО и танков (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Россияне обстреливали жилые кварталы Херсона. Они также попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, здание Херсонской ОГА, частные и многоквартирные дома.

В результате вражеских атак были жертвы среди гражданского населения. Так, за прошедшие сутки оккупанты убили двух человек, трое получили ранения разной степени тяжести.

РБК-Украина сообщало, что россияне нанесли очередной удар по зданию Херсонской областной военной администрации.

Кроме того, захватчики начали обстреливать Херсон с использованием нового оружия - модернизированных ракетных комплексов С-300.

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