Росіяни атакували Херсон. У місті перебої з електрикою

За його словами, росіяни атакували Херсон близько 11:30. Ворожа армія з тимчасово окупованого лівого берега завдала кілька ударів по Дніпровському району міста.

Внаслідок обстрілу у Херсоні виникли перебої з електрикою.

"Наразі триває обстріл Херсона з боку російських окупаційних військ. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!", - додав Мрочко.

Оновлено 12:20

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу Херсона російськими військами з тимчасово окупованого лівого берега одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Ворог кілька разів атакував Дніпровський район міста. Один з ударів прийшовся по гаражному приміщенню. Після влучань виникла щонайменше одна пожежа. Інформація уточнюється.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени минулого року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ.

Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

Так, ввечері 13 січня терористи вкотре атакували Херсон. Внаслідок влучання снаряда загорівся житловий будинок, втім, вогнеборці оперативно прибули на місце подій та ліквідували вогонь.

Також нещодавно російські війська атакували пункт "швидкої" у Станіславі Херсонської області.