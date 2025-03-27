Росіяни атакували Херсон: частина міста без світла, рух тролейбусів зупинено

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Романа Мрочко.

За словами Мрочко, через часткову відсутність світла у місті наразі тимчасово зупинено рух тролейбусів.

"Місця та обсяги пошкоджень наразі з’ясовують фахівці. Стежте за нашими оновленнями", - додав він.

Окремо варто додати, що перед цим голова МВА повідомляв, що терористи атакували саме центральну частину Херсона. Внаслідок обстрілу поранення отримав 56-річний чоловік. Його госпіталізували.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно атакує інфраструктуру України, у тому ж числі й цивільну. Особливо від обстрілів страждають прифронтові населені пункти й області. Зокрема кожної ночі росіяни запускають безпілотники, що створює додаткову загрозу для цивільних. В ніч на 27 березня Росія випустила по Україні 86 дронів. Протиповітряній обороні вдалось збити 42 з них. Через обстріл постраждали: