ua en ru
Чт, 27 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне атаковали Херсон: часть города без света, движение троллейбусов остановлено

Четверг 27 марта 2025 14:23
UA EN RU
Россияне атаковали Херсон: часть города без света, движение троллейбусов остановлено Иллюстративное фото: Херсон попал под массированный обстрел (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате массированного обстрела Херсона со стороны российских оккупантов часть города осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации (ГВА) Романа Мрочко.

По словам Мрочко, из-за частичного отсутствия света в городе сейчас временно остановлено движение троллейбусов.

"Места и объемы повреждений сейчас выясняют специалисты. Следите за нашими обновлениями", - добавил он.

Отдельно стоит добавить, что перед этим глава ГВА сообщал, что террористы атаковали именно центральную часть Херсона. В результате обстрела ранения получил 56-летний мужчина. Его госпитализировали.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг регулярно атакует инфраструктуру Украины, в том числе и гражданскую. Особенно от обстрелов страдают прифронтовые населенные пункты и области. В частности каждую ночь россияне запускают беспилотники, что создает дополнительную угрозу для гражданских. В ночь на 27 марта Россия выпустила по Украине 86 дронов. Противовоздушной обороне удалось сбить 42 из них. Из-за обстрелов пострадали:

  • Харьковская;
  • Сумская;
  • Днепропетровская;
  • Черниговская области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война в Украине
NEWS
"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов на поезда
"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов на поезда
DAILY
Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ