Россияне атаковали Херсон: часть города без света, движение троллейбусов остановлено

В результате массированного обстрела Херсона со стороны российских оккупантов часть города осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации (ГВА) Романа Мрочко.

По словам Мрочко, из-за частичного отсутствия света в городе сейчас временно остановлено движение троллейбусов.

"Места и объемы повреждений сейчас выясняют специалисты. Следите за нашими обновлениями", - добавил он.

Отдельно стоит добавить, что перед этим глава ГВА сообщал, что террористы атаковали именно центральную часть Херсона. В результате обстрела ранения получил 56-летний мужчина. Его госпитализировали.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг регулярно атакует инфраструктуру Украины, в том числе и гражданскую. Особенно от обстрелов страдают прифронтовые населенные пункты и области. В частности каждую ночь россияне запускают беспилотники, что создает дополнительную угрозу для гражданских. В ночь на 27 марта Россия выпустила по Украине 86 дронов. Противовоздушной обороне удалось сбить 42 из них. Из-за обстрелов пострадали: