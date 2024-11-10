Россияне атаковали Харьковскую область: среди пострадавших дети

В ночь на 10 ноября российские войска атаковали Чугуевскую общину Харьковской области. Четыре человека пострадали, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Около 00:37 в результате падения обломков БПЛА типа "Shahed" в Чугуевской общине поврежден подъезд четырехэтажного жилого здания", - рассказал он.

По данным главы ОВА, горели три авто, было повреждено остекление окон жилого дома и еще пять автомобилей.

"Два человека получили острую реакцию на стресс", - добавил Синегубов.

Пострадали еще двое детей

Позже, уже около 12:30, Синегубов отметил, что пострадали четыре человека.

"В результате удара по Чугуевской общине получили ранения также 17-летняя девушка и 10-летний мальчик", - рассказал он.