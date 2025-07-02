Росіяни атакували Харківську область: в Куп'янському районі жертви та пошкодження

В ніч на 2 липня окупанти атакували дронами Куп'янський район Харківської області. Внаслідок обстрілу були пожежі, є загиблий та постраждалий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Він уточнив, що під атакою ворога були два населені пункти: Борівське та Волоська Балаклія.
Зокрема, в селі Борівське внаслідок обстрілу (попередньо 5 БпЛА типу "Герань-2") спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства.
"Площа пожежі, яка наразі локалізована, сягнула 800 метрів квадратних", - йдеться у повідомленні.
Відомо про одну загиблу та одну поранену людину.
В селі Волоська Балаклія через обстріл РФ (попередньо, теж 5 БпЛА типу "Герань-2") горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства. Наразі пожежа ліквідована. Обійшлося без постраждалих.
Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харківську область, застосовуючи для атак дрони, ракети та авіабомби.
Так, у ніч на 30 червня ворог атакував цілих два райони області - Харківський і Чугуївський.
Унаслідок атак спалахнули пожежі, горіли будівлі та були постраждалі люди. Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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