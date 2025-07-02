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Россияне атаковали Харьковскую область: в Купянском районе жертвы и повреждения

Фото: пожары в настоящее время ликвидированы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 2 июля оккупанты атаковали дронами Купянский район Харьковской области. В результате обстрела были пожары, есть погибший и пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он уточнил, что под атакой врага были два населенных пункта: Боровское и Волошская Балаклея.

В частности, в селе Боровское в результате обстрела (предварительно 5 БпЛА типа "Герань-2") вспыхнули складские помещения, сено в тюках и два микроавтобуса на территории сельхозпредприятия.

"Площадь пожара, который сейчас локализован, достигла 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Известно об одном погибшем и одном раненом человеке.

В селе Волосская Балаклея из-за обстрела РФ (предварительно, тоже 5 БпЛА типа "Герань-2") горели конструктивные элементы складского помещения на территории сельхозпредприятия. Сейчас пожар ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

Обстрелы Харьковской области

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Харьковскую область, применяя для атак дроны, ракеты и авиабомбы.

Так, в ночь на 30 июня враг атаковал целых два района области - Харьковский и Чугуевский.

В результате атак вспыхнули пожары, горели здания и были пострадавшие люди. Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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