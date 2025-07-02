Россияне атаковали Харьковскую область: в Купянском районе жертвы и повреждения

Он уточнил, что под атакой врага были два населенных пункта: Боровское и Волошская Балаклея.

В частности, в селе Боровское в результате обстрела (предварительно 5 БпЛА типа "Герань-2") вспыхнули складские помещения, сено в тюках и два микроавтобуса на территории сельхозпредприятия.

"Площадь пожара, который сейчас локализован, достигла 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Известно об одном погибшем и одном раненом человеке.

В селе Волосская Балаклея из-за обстрела РФ (предварительно, тоже 5 БпЛА типа "Герань-2") горели конструктивные элементы складского помещения на территории сельхозпредприятия. Сейчас пожар ликвидирован. Обошлось без пострадавших.