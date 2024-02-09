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Росіяни атакували Харків та область "Шахедами": в ОВА назвали наслідки

Фото: росіяни атакували Харків та область "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали серії ударів дронами-камікадзе типу "Шахед" по Харкову та Великому Бурлуку сьогодні пізно ввечері, 9 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Харкові зафіксовано влучання у Немишлянському районі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Великому Бурлуку окупанти також влучили в цивільний об'єкт – кафе", - заявив Синєгубов.

За словами глави Харківської ОВА, наразі про постраждалих внаслідок ворожої атаки не повідомляється.

Удари ворожих безпілотників по Україні

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі 9 лютого росіяни випустили Україною 16 ударних дронів типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили 10 безпілотників у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Відомо, що у Харківській області були "прильоти". В результаті атаки горіли готель та ресторан, а також автомобілі. Також постраждав охоронець, йому надали медичну допомогу на місці. Як повідомили у Харківській ОВА, у регіоні внаслідок інших ударів пошкоджено приватні житлові будинки, триповерхову будівлю комплексу відпочинку, їдальню.

Також у Миколаївській області був удар по агропідприємству.

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