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Россияне атаковали Харьков и область "Шахедами": в ОВА назвали последствия

Фото: россияне атаковали Харьков и область "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли серию ударов дронами-камикадзе типа "Шахед" по Харькову и Великому Бурлуку сегодня поздно вечером, 9 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект – кафе", - заявил Синегубов.

По словами главы Харьковской ОВА, на данный момент о пострадавших в результате вражеской атаки не сообщается.

Удары вражеских беспилотников по Украине

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью 9 февраля россияне выпустили по Украине 16 ударных дронов типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

Известно, что в Харьковской области были "прилеты". В результате атаки горели гостиница и ресторан, а также автомобили. Также пострадал охранник, ему оказали медицинскую помощь на месте. Как сообщили в Харьковской ОВА, в регионе в результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.

Также в Николаевской области был удар по агропредприятию.

 

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