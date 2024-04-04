Росіяни атакували Харків: є влучання у житлові будинки, серед загиблих - рятувальники

Про рух "Шахедів" на території Харківської області повідомили о 00:24. У Повітряних силах писали про групу "Шахедів" з північного сходу.

Близько 01:10 Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову та закликав перебувати в укриттях.

"Шахеди" вдарили по приватних та багатоквартирних житлових будинках Харкова, повідомив попередні дані міський голова Терехов. Інформацію про поранених та руйнування встановлюють.

За даними керівника Харківської ОВА Синєгубова, по місту зафіксували щонайменше чотири удари, в одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджено верхні поверхи. Також зафіксовано пошкодження житлової забудови приватного сектору.

Станом на 01:51 дві жінки отримали гостру реакцію на стрес.

"На місці одного з прильотів почалася пожежа. Ще на одному - обвалилися плити житлового будинку. Наразі відомо про три "прильоти" по житлових будинках", - написав Ігор Терехов.

Вже о 02:05 повідомлялось, що під час повторного удару окупантів по Харкову загинуло троє рятувальників. Ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків.