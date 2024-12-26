Росіяни атакували Харків дроном "Молнія"

Новий безпілотник росіян

Нагадаємо, про застосування "Молнії" для ударів по Харкову стало відомо відносно недавно. Вперше така атака сталася 12 листопада.

Авіаційний експерт Валерій Романенко пояснив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна, що ударний дрон "Молнія" зібраний із вкрай примітивних деталей. Загальна вартість одного такого безпілотника оцінюється в 300 доларів.

Як зазначав Романенко, такий безпілотник не може пробити стіну, тому він становить загрозу для тих людей, які перебувають на вулиці.

Також примітно, що це - FPV-дрон і для боротьби з ним необхідні станції радіоелектронної боротьби, які хоча б на 100 метрів перекривають сигнал управління. Під їхнім впливом безпілотник падатиме на землю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.