Россияне атаковали Харьков дроном "Молния"

Новый беспилотник россиян

Напомним, о применении "Молнии" для ударов по Харькову стало известно относительно недавно. Впервые такая атака произошла 12 ноября.

Авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина, что ударный дрон "Молния" собран из крайне примитивных деталей. Общая стоимость одного такого беспилотника оценивается в 300 долларов.

Как отмечал Романенко, такой беспилотник не может пробить стену, поэтому он представляет угрозу для тех людей, которые находятся на улице.

Также примечательно, что это - FPV-дрон и для борьбы с ним необходимы станции радиоэлектронной борьбы, которые хотя-бы на 100 метров перекрывают сигнал управления. Под их воздействием беспилотник будет падать на землю.

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