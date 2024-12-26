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Россияне атаковали Харьков дроном "Молния"

Иллюстративное фото: оккупанты атаковали Харьков беспилотником (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 26 декабря, днем ударили по Харькову дроном "Молния". В результате атаки поврежден жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Удар по Харькову. БПЛА типа "Молния". В результате попадания - повреждено остекление многоквартирного дома и авто", - написал городской глава. 

Он уточнил, что по состоянию на сейчас информации о пострадавших нет. 

Новый беспилотник россиян

Напомним, о применении "Молнии" для ударов по Харькову стало известно относительно недавно. Впервые такая атака произошла 12 ноября.

Авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина, что ударный дрон "Молния" собран из крайне примитивных деталей. Общая стоимость одного такого беспилотника оценивается в 300 долларов.

Как отмечал Романенко, такой беспилотник не может пробить стену, поэтому он представляет угрозу для тех людей, которые находятся на улице.

Также примечательно, что это - FPV-дрон и для борьбы с ним необходимы станции радиоэлектронной борьбы, которые хотя-бы на 100 метров перекрывают сигнал управления. Под их воздействием беспилотник будет падать на землю.

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Игорь ТереховХарьковВойна в УкраинеАтака дронов