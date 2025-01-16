Росіяни атакували Харків дронами: є поранені в одному з районів

Обстріли Харкова

Російські війська постійно атакують Харків із різного виду озброєння. Останнім часом для атак по обласному центру дрони "Молнія" окупанти обирають доволі часто.

Наприклад, також окупанти атакували Харків дроном типу "Молнія" 9 січня. Тоді удар припав на цивільне підприємство в Немишлянському районі Харкова.

Того дня РФ атакувала місто "Молніями" двічі з невеликою перервою. Постраждала людина.

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