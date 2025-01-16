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Россияне атаковали Харьков дронами: есть раненые в одном из районов

Фото: россияне атаковали Харьков дронами 16 января, есть раненые (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты атаковали Харьков дронами 16 января. Есть раненые в Слободском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Олега Синегубова, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове зафиксировано попадание вражеского БПЛА. Есть пострадавшие", - написал Синегубов.

Глава ОВА отметил, что медики оказывают помощь трем пострадавшим.

"Удар пришелся по проезжей части. Повреждены четыре авто", - добавил Терехов.

РФ атаковала Харьков дронами "Молния"

Предварительно, по данным мэра, удар по Харькову был совершен россиянами с помощью БПЛА типа "Молния".

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