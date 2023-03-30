Росіяни атакували Харків: відомо про шість "прильотів"

"Харків під обстрілом", - написав Терехов на своєму Telegram-каналі.

Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни знову завдають ударів по Харкову.

"Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях", - наголосив він.

Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак додав, що окупанти обстрілюють Харків з Бєлгородської області.

Оновлено о 22:30.

Терехов повідомив, що на даний час зафіксовано шість "прильотів" по Харкову.

"Інформація про жертв та постраждалих уточнюється", - сказав мер міста.

За словами Синєгубова, попередньо, для обстрілу міста росіяни використовують системи С-300.

"Ворог знову б‘є по Харкову. Зафіксовано щонайменше 6 "прильотів", попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.

У Київській ОВА попередили про атаку дронів.

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