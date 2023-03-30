RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали Харьков: известно о шести "прилетах"

Фото: россияне атаковали Харьков (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 марта, россияне в очередной раз атаковали Харьков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

"Харьков под обстрелом", - написал Терехов на своем Telegram-канале.

Кроме того, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне снова наносят удары по Харькову.

"Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул он.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак добавил, что оккупанты обстреливают Харьков из Белгородской области.

Обновлено в 23:08.

По словам главы ОВА, по предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частный дом и два гражданских автомобиля. Пока без пострадавших. Данные уточняются.

Обновлено в 22:30.

Терехов сообщил, что в настоящее время зафиксировано шесть "прилетов" по Харькову.

"Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - сказал мэр города.

По словам Синегубова, предварительно для обстрела города россияне используют системы С-300.

"Враг снова бьет по Харькову. Зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов", предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказал он.

Напомним, сегодня в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.

В Киевской ОВА предупредили об атаке дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дроновхарков