Війна в Україні

Росіяни атакували енергообʼєкт ДТЕК на Одещині: є значні руйнування

Фото: росіяни атакували енергообʼєкт ДТЕК на Одещині (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська в ніч на 12 лютого атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Є значні руйнування, ремонт потребуватиме тривалого часу.

"Це вже 31-ша велика підстанція нашої компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог. Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану", - овідомили у ДТЕК.

Наразі енергетики та рятуальники трацюють на місці ударі, триває розбір завалів.

"Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання - повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - зазначили в компанії.

Обстріл України 12 лютого

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого російські війська нанесли комбінований удар балістикою та дронами одразу по кількох регіонах України. Під атакою були Київ, Одеса та Дніпро.

Зокрема, росіяни атакували Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Зафіксовано 3 локації з наслідками та пошкодженнями - усі у Дніпровському та Дарницькому районах.

Також росіяни атакували Одещину, використавши ударними безпілотниками. Так, в Одеському районі пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Окрім того, внаслідок обстрілу зруйновано фасад та дах багатоквартирного будинку, виникли пожежі на території ринку та супермаркету, зайнялися 15 приватних автомобілей.

Ворог також масовано атакував Дніпро і район ракетами та безпілотниками. Поранення отримали четверо людей, серед них немовля та 4-річна дівчинка. Через атаку сталося кілька займань. Пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та авто.

Детальніше про наслідки масованого обстрілу РФ по Україні в ніч на 12 лютого - в матеріалі РБК-Україна.

