Россияне атаковали энергообъект ДТЭК в Одесской области: есть значительные разрушения

"Это уже 31-я крупная подстанция нашей компании в Одесской области, которую повредил враг. Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", - сообщили в ДТЭК.

Сейчас энергетики и спасатели работают на месте удара, продолжается разбор завалов.

"Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - отметили в компании.