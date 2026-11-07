Россияне атаковали энергетику Винницкой области: есть тяжело раненый, в области перебои со светом

Российские войска ночью 7 ноября атаковали энергетическую инфраструктуру Винницкой области. В результате обстрела один человек получил ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальнице Винницкой ОВА Натальи Заболотной.

По словам главы ОВА, пострадавшего госпитализировали. В настоящее время он находится под наблюдением медиков, оказывающих всю необходимую помощь.

Кроме энергетических объектов во время атаки пострадала гражданская инфраструктура. В частности, повреждены здания пожарной части и территория местного рынка.

В результате пожаров уничтожены немало частных автомобилей и один торговый киоск. В постройках выбило окна.

Из-за повреждений энергообъектов в регионе возникли перебои с электроснабжением. Энергетики работают над возобновлением подачи света.

На местах продолжают работать соответствующие службы, устраняющие последствия российской атаки.