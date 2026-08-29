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Росіяни атакували двома дронами лікарню в Краматорську

17:11 29.08.2026 Сб
1 хв
Обидва удари прийшлися по віділенні травматології
aimg Валерія Абабіна
Фото: Наслідки атаки дронів по лікарні (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Російські війська атакували двома дронами і влучили в будівлю травматології міської лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

Російські війська сьогодні знову атакували Краматорськ. Два ударні дрони влучили в будівлю травматології міської лікарні.

За словами Гончаренка, це свідомий удар по цивільній інфраструктурі та людях, які щодня рятують життя інших.

"Лікарня - це місце, де рятують життя. Тут працюють лікарі, медсестри, санітари, сюди поранених привозять машини швидкі. І саме сюди росіяни спрямували свою зброю. Це не може бути випадковістю", - зазначив він.

Начальник МВА додав, що попри обстріл медики залишаються на своїх місцях і продовжують працювати.

"Краматорськ тримається. І тримають його люди, які, попри все, продовжують працювати", - наголосив Гончаренко.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, російський дрон під Краматорськом влучив в авто "Укрпошти" - водій дістав акубаротравму, згоріло близько 500 посилок.

Краматорськ через близькість до фронту зазнає ударів майже щодня. 16 серпня дрон РФ влучив у відділення пошти, тоді загинула людина, ще шестеро дістали поранень.

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КраматорськВійна в Україні