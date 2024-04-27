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Росіяни атакували два об'єкти енергетики у Львівській області

Фото: у Львівській області були атаковані об'єкти енергетики (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти атакували Львівську область в ніч на 27 квітня. Під ударом ворога були об'єкти енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.

Як він зазначив, росіяни спрямували на Львівську область крилаті ракети різних типів та "Кинджали". Сили ППО збили три ракети.

Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. Там сталися пожежі, їх ліквідували, але є руйнування.

Житлова інфраструктура і цивільні не постраждали.

Козицький зазначив, що системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.

Щоб уникнути застосовування погодинних відключень, голова ОВА закликав обмежити використання електроприладами з 19:00 до 22:00. Йдеться про енергоємні прилади - кондиціонер, електрочайник, порохотяг, бойлер, обігрівач, праска, пральна машина, мікрохвильова піч, електропіч.

 

Нова атака Росії

Росія в ніч на 27 квітня завдала нового масованого удару по Україні. Окупанти використали 34 ракети різних типів, у тому числі "Кинджали". Сили ППО збили 21 ворожу ракету.

Загарбники атакували об'єкти енергетики у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. ДТЕК повідомляє, що були атаковані чотири теплоелектростанції. Відомо про постраждалих.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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